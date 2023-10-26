Пермьстат: в августе средний размер зарплаты составил 58,1 тыс. рублей

По данным Пермьстата, средняя зарплата жителей Пермского края по итогам августа составила 58,1 тыс. рублей. Это на 13,1% выше по сравнению с 2022 годом. Реальная зарплата в регионе в августе 2023 года — выросла на 7,9%.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых и в области информации и связи: 92,4 тыс. и 83,9 тыс. рублей соответственно.

Самые низкие зарплаты у работников образования — 25,4 тыс. рублей, у сотрудников, занимающихся операциями с недвижимостью — 31,1 тыс. рублей, у работников гостиниц и заведений общественного питания — 33,8 тыс. рублей в месяц.