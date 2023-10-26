18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Пермьстат: в августе средний размер зарплаты составил 58,1 тыс. рублей

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Shutterstock.com

По данным Пермьстата, средняя зарплата жителей Пермского края по итогам августа составила 58,1 тыс. рублей. Это на 13,1% выше по сравнению с 2022 годом. Реальная зарплата в регионе в августе 2023 года — выросла на 7,9%.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых и в области информации и связи: 92,4 тыс. и 83,9 тыс. рублей соответственно.

Самые низкие зарплаты у работников образования — 25,4 тыс. рублей, у сотрудников, занимающихся операциями с недвижимостью — 31,1 тыс. рублей, у работников гостиниц и заведений общественного питания — 33,8 тыс. рублей в месяц.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: