В Пермском крае годовая инфляция в июне выросла до 2,8%

В Пермском крае в июне уровень инфляции вырос на 0,2% до 2,8%, в то время как в мае он составил 2,6%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Однако продовольственная инфляция замедлилась, это касается молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий. У непродовольственных товаров вырос годовой темп увеличения цен на бензин, эксперты объясняют это превышением спроса на оптовом рынке.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2023 году составит 5-6,5%, а в 2024 году вернется к уровню 4% и будет находиться около этой отметки в дальнейшем.