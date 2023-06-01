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Пермьстат: в марте 2023 года средняя зарплата в Пермском крае выросла до 56 тысяч рублей

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Shutterstock.com

В Пермском крае за год выросла средняя месячная номинальная заработная плата. Согласно данным Пермьстата, по итогам марта 2023 года зарплата жителей Пермского края составила 56 085 руб. По сравнению с мартом прошлого года она увеличилась на 7,2%. При этом реальная заработная зарплата пермяков увеличилась на 4,7%.

По данным ведомства, набольшая зарплата в Пермском крае отмечается у работников в сфере добычи полезных ископаемых — 88,3 тыс. рублей, а также у сотрудников финансового сектора — 79,2 тыс. рублей. Меньше всего в Пермском крае зарабатывают в сфере недвижимости — 33,2 тыс. рублей, работники гостиниц и заведений общепита — 36,2 тыс. рублей.

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