На юбилейной купюре к 300-летию Перми обнаружили ошибку

Пермский архитектор Игорь Луговой обнаружил, что на юбилейной купюре к 300-летию Перми, изображено колесо обозрения из Екатеринбурга, а не Перми.

«Колесо на юбилейной банкноте — с 16 радиальными лучами, а у пермского колеса обозрения — 12 радиальных лучей» — сообщил в соцсетях Луговой.

В мэрии Перми изданию «Коммерсант-Прикамье» прокомментировали, что художник юбилейной купюры вдохновлялся изображением колеса обозрения в пермском парке Горького. Но само изображение колеса обозрения является условным – оно символизирует «ход времени и истории города, а не точное воспроизведение конструкции».

Напомним, на прошлой неделе «Гознак» выпустил сувенирные банкноты к 300-летию Перми. На купюре изображены памятник Василию Татищеву, Дом Мешкова, ротонда на набережной и другие символы города.