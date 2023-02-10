Посмотрите, как будет выглядеть коллекционная сувенирная банкнота к 300-летию Перми

«Гознак» выпустил сувенирные банкноты к 300-летию Перми. Как сообщает пресс-служба администрации города, банкноты без номинала, они будут вручаться в качестве сувениров при проведении официальных юбилейных мероприятий.

Художник печатной фабрики Анна Староверова постаралась изобразить на лицевой и оборотной стороне символы и знаковые архитектурные сооружения города. На лицевой стороне: памятник основателю Перми Василию Татищеву, Егошихинский медеплавильный завод, Дом Мешкова, фрагмент старейшего сохранившегося изображения Перми с пароходами, царь-молот, Сибирская застава и деревянные боги. На другой стороне размещены гербы Пермского региона разных исторических периодов на фоне колеса обозрения, ротонда на набережной, пермский звериный стиль.

На банкноту нанесли современные защитные элементы, водяные знаки, микротексты, краску с металлическим эффектом и скрытое изображение. Присутствует защитный элемент MVC – крылья деревянного бога под разным углом будут менять свой цвет.