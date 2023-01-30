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Долги по зарплате в Пермском крае достигли 1,7 млн рублей

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pixabay.com

По данным Пермьстата на 1 января 2023 года, задолженность по заработной плате в Пермском крае составила 1,7 млн рублей. Долги по зарплате зафиксированы в двух муниципалитетах — в Кудымкаре и Горнозаводском округе.

По данным ведомства, наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации, занятые сбором, обработкой и утилизацией отходов, обработкой вторичного сырья. Организации имеют задолженности перед 42 работниками. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности составила 41,6 тыс. рублей.

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