На банковских счетах пермяков хранится более 400 млрд рублей

На 1 декабря прошлого года сумма банковских вкладов, открытых жителями Пермского края, превысила 401 млрд рублей. Как сообщили в отделении Пермь Банка России, это на 9% больше, чем за год назад.

Основную часть средств — 94% — на банковских счетах граждане предпочитают хранить в национальной валюте. За год объем сбережений в рублях увеличился на 16%. Объем вкладов в иностранной валюте уменьшился на 45%.

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в стране, составила на начало 2023 года 8,1%.