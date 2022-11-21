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Пермский край занял 34 место в рейтинге высоких зарплат

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Shutterstock.com

Пермский край занял 34-е место в рейтинге регионов по неравенству зарплат, который составили аналитики РИА Новости. В Пермском крае доля тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей, составляет 4,3%. Порядка 16,6% пермяков получают до 20 тысяч рублей в месяц. В среднем жители края зарабатывают от 24 до 51 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости, в лидерах оказались северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Первое место заняла Чукотка. Там почти 50% сотрудников получают зарплату в 100 тысяч рублей и более. Следом идут ЯНАО (43,8%), Магаданская область (33,6%), Ненецкий автономный округ (33,4%), Москва (32,6%).

В исследовании агентства отмечается, что с сентября 2021 года по август 2022 года порядка 9,9% россиян зарабатывали более 100 тысяч рублей в месяц. В прошлогодней работе доля высокооплачиваемых работников составляет 8,8%, в 2020 году — 7,9%.

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