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Бизнес-тренер Михаил Москотин проведет мастер-класс «Как гарантированно продавать больше всех в новых реалиях»

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Бизнес-тренер Михаил Москотин 28 апреля проведет мастер-класс на тему «Как гарантированно продавать больше всех в новых реалиях». Встреча состоится в банкетном зале White Hall.

Во время мастер-класса Михаил Москотин назовет три составляющие эффективности в продажах, расскажет, что такое Pro-активность и Re-активность, назовет привычки, которые мешают добиваться необходимого результата, и многое другое.

Стоимость билетов 8 000 ₽ — стандартный, 12 000 ₽ — бизнес, включающий в себя личную встречу с Михаилом Москотиным за бизнес-обедом. Заказать билеты можно по телефону +7 (902) 474-4376.

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