Все виды банковских услуг, wi-fi и территория kids friendly: как обновился центральный офис банка «Открытие» в Перми

В ноябре этого года центральный офис банка «Открытие» в Перми на Попова, 21 открыло свои двери после реконструкции для старых и новых клиентов. Особенность нового пространства – выделенная комфортная зона обслуживания премиальных клиентов банка, обновленный дизайн и максимальное использование современных информационных систем.
Валентина Жильцова, управляющий банком «Открытие» в Пермском крае:
— Исходя из имеющихся площадей, мы существенно расширили и перепланировали помещение, ориентируясь на потребности клиентов и тенденции времени. Сегодня тренд – это просторный и функциональный опенспейс, где есть и более приватные пространства, и открытые зоны. Теперь у нас просторно, экологично, а уюта добавляют живые растения и современная мягкая мебель.
На первом этаже расположилась зона обслуживания физических и юридических лиц, переговорные для клиентов ипотечного центра, две зоны для обслуживания клиентов сегмента Премиум и кассовая зона. Для клиентов Private Banking предусмотрена отдельная входная группа и три комфортных переговорных. На втором этаже – администрация, блок крупного инвестиционного и малого и среднего бизнеса, центр ипотечного кредитования, отдел по работе с проблемными активами, эквайринг. Для маленьких посетителей банка появилась свободная игровая территория.
Все посетители смогут воспользоваться современной инфосистемой, электронной очередью, при желании пройти обучение по работе в мобильном банке, зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным WI-FI и туалетом.
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