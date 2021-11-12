Все виды банковских услуг, wi-fi и территория kids friendly: как обновился центральный офис банка «Открытие» в Перми

Валентина Жильцова, управляющий банком «Открытие» в Пермском крае:

— Исходя из имеющихся площадей, мы существенно расширили и перепланировали помещение, ориентируясь на потребности клиентов и тенденции времени. Сегодня тренд – это просторный и функциональный опенспейс, где есть и более приватные пространства, и открытые зоны. Теперь у нас просторно, экологично, а уюта добавляют живые растения и современная мягкая мебель.

На первом этаже расположилась зона обслуживания физических и юридических лиц, переговорные для клиентов ипотечного центра, две зоны для обслуживания клиентов сегмента Премиум и кассовая зона. Для клиентов Private Banking предусмотрена отдельная входная группа и три комфортных переговорных. На втором этаже – администрация, блок крупного инвестиционного и малого и среднего бизнеса, центр ипотечного кредитования, отдел по работе с проблемными активами, эквайринг. Для маленьких посетителей банка появилась свободная игровая территория.

Все посетители смогут воспользоваться современной инфосистемой, электронной очередью, при желании пройти обучение по работе в мобильном банке, зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным WI-FI и туалетом.