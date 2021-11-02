В Пермском крае для бизнеса запускают региональные кредиты под 1% и 1,5% годовых

Открывается заем «Содействие», который предполагает получение денег под 1% годовых. Предприниматели смогут взять от 50 до 500 тыс. руб. без залога и поручительства, до 1,5 млн руб. – в беззалоговой форме и с поручителем, а также до 3 млн руб. — под залог.

Запускается заем «Зарплатный» – кредиты в размере от 50 тыс. до 1,5 млн руб. по ставке 1,5% бизнес может получить без залога и ограничений по ОКВЭД.

Кроме того, продлевается действие займа «Антикризисный 2.0». Продукт предполагает выделение бизнесу финансирования без залога в размере от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., и под залог — от 150 тыс. руб. до 5 млн руб. Средства можно получить без ограничений по кодам ОКВЭД.

Заявки на предоставление всех льготных госзаймов принимают до 30 ноября.