В Пермском крае для бизнеса запускают региональные кредиты под 1% и 1,5% годовых

В Пермском крае предприниматели смогут получить кредиты на 2 года по сниженным процентным ставкам — 1%, 1,5% и 3% годовых. Первые 6 месяцев действует отсрочка платежей. Льготные государственные займы на региональном уровне с 1 ноября запускает Микрофинансовая компания Пермского края и Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Открывается заем «Содействие», который предполагает получение денег под 1% годовых. Предприниматели смогут взять от 50 до 500 тыс. руб. без залога и поручительства, до 1,5 млн руб. – в беззалоговой форме и с поручителем, а также до 3 млн руб. — под залог.
Запускается заем «Зарплатный» – кредиты в размере от 50 тыс. до 1,5 млн руб. по ставке 1,5% бизнес может получить без залога и ограничений по ОКВЭД.
Кроме того, продлевается действие займа «Антикризисный 2.0». Продукт предполагает выделение бизнесу финансирования без залога в размере от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., и под залог — от 150 тыс. руб. до 5 млн руб. Средства можно получить без ограничений по кодам ОКВЭД.
Заявки на предоставление всех льготных госзаймов принимают до 30 ноября.
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