Пермские блогеры Лиза Ковзова и Данил Гурьянов стали героями проекта «Финансовая сушка»

В Перми стартовал проект «Финансовая сушка», участникам которого предлагается на протяжении трех недель следовать правилам разумного обращения с деньгами и войти в новый год с новой полезной привычкой.

В официальном инстаграм-аккаунте проекта будут публиковаться задания, полезные материалы, а также проходить встречи с экспертами. Всем советам и правилам попробуют следовать два пермских блогера: предпринимательница Лиза Ковзова и со-основатель фестиваля «Место силы» Данил Гурьянов. О своих впечатлениях и результатах «Финансовой сушки» они будут ежедневно делиться в своих аккаунтах.

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