Проекты пекарни «Брэдбери» и кафетерия Mirage попали в лонг-лист премии дизайна и архитектуры

Пермь в этом году представляют проекты Анны Березняк (дизайн квартиры в Москве), Игоря Коваленко (Stone House в Перми), NIKA LEBEDEVA PROJECT (дизайн квартиры в Перми) и Kochenvskikh Bureau (с кафе-пекарней «Брэдбери»). Кстати, среди представленных в лонг-листе дизайн-проектов оказался и пермский кафетерий Mirage, его готовило столичное бюро Aurore.

Премия разделена на несколько номинаций, они посвящены интерьерам квартир, общественных пространств, кафе и ресторанов, а также предметам мебели и крафтовым вещам.

В каждой номинации после голосования выберут десять участников: пять определят по итогам голосования и еще пять выберут организаторы и кураторы премии. В конце апреля победителей в каждой номинации определит жюри, в которое войдут международные эксперты.

Ранее мы публиковали советы дизайнера интерьеров Валерии Сливко: она рассказала, как по-летнему преобразить интерьер балкона.

Информационный обзор редакции.