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Пермь попала в число миллионников, где значительно подорожали стройматериалы

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В большинстве городов-миллионников отмечается рост цен на стройматериалы. В пятерке городов, где они выросли сильнее всего, оказалась Пермь. Такие данные предоставила группа Ренессанс Страхование, опросив жителей.

57% жителей Перми сообщили о значительном подорожании стройматериалов. Также в числе городов, где отмечают рост цен, стали Москва (62%), Казань (58%), Ростов-на-Дону (53%), Екатеринбург (51%).

78% жителей Перми отметили, что в последний раз делали ремонт пять и более лет назад. Примерно такое же количество опрошенных из Омска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы и Краснодара отвечает также.

В числе причин, по которым россияне откладывают ремонт, называют подорожание стройматериалов и сложности с поиском необходимых. Чаще всего проблемы с доступностью отмечают пермяки (44%), а также москвичи (66%), казанцы (50%), красноярцы (46%).

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Информационный обзор редакции.

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