В Перми откроется первый магазин H&M Home

В ТРЦ «Планета» откроется магазин шведского сетевого гиганта H&M. В новом магазине будут представлена не только одежда, обувь и аксессуары, но и товары для дома H&M Home. Как сообщают в пресс-службе девелопера Malltech, официальное открытие магазина запланировано на 25 ноября.