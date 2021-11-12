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В Перми откроется первый магазин H&M Home

В ТРЦ «Планета» откроется магазин шведского сетевого гиганта H&M. В новом магазине будут представлена не только одежда, обувь и аксессуары, но и товары для дома H&M Home. Как сообщают в пресс-службе девелопера Malltech, официальное открытие магазина запланировано на 25 ноября.

H&M будет располагаться на первом этаже центра между магазинами Lime и Cropp. Площадь отдела — более 2,2 тыс. кв метров.

Напомним, первый H&M в Перми открылся в ТРК «СпешиLove» в 2016 году.

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