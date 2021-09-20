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На Пермской ярмарке пройдет выставка «КВАДРАТЫ: недвижимость и интерьер»

С 30 сентября по 3 октября на Пермской ярмарке пройдет выставка «КВАДРАТЫ: недвижимость и интерьер», которая объединит в себя презентацию новинок в сфере строительства и дизайна помещений, а также тематические встречи и мастер-классы по оформлению интерьера.

В разделе «Недвижимость» свои предложения представят ведущие застройщики, банки и агентства города. Кроме пермского рынка, посетители смогут познакомиться с новостройками Санкт-Петербурга и Москвы, получить консультации по продаже и покупке недвижимости, выбрать подходящую ипотечную программу.

Раздел «Интерьер» представит компании, предоставляющие услуги и материалы для ремонта, мебель, сантехнику, освещение, а также студии дизайна интерьеров. Кроме того, посетители смогут увидеть готовые визуализации интерьеров Центрального проекта, вдохновиться, проконсультироваться с дизайнерами, купить приятные мелочи для дома в «Декор-маркете» и получить приятные бонусы от участников выставки.

Целый ряд лекций и мастер-классов на темы недвижимости и обустройства своего жилья пройдет в рамках деловой программы проекта. Спикерами выступят приглашенные специалисты из Москвы — Ольга Розет и Наталья Баршева.

Организатор: Выставочное объединение «Пермская ярмарка», член Российского союза выставок ярмарок, член UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии)

Партнеры: HOFF, KNAUF, Рондо

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