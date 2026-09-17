Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

Поделиться:

На одной из крупных сетей АЗС на 30 процентов увеличили поставки топлива

Ситуация с бензином на крупных АЗС Пермского края начинает налаживаться. Об этом рассказали в региональном правительстве после очередного заседания оперштаба с представителями нефтяных компаний.

Magnific/senivpetro

На заправках «Лукойла» с прошлого четверга на 30% увеличились объемы отгрузки топлива. А «Нефтехимпром» отменила ограничения на продажу топлива в одни руки. Также продолжают работать АЗС «Газпромнефти».

В ряде районов Пермского края еще есть проблемы с поставками топлива. В пресс-службе правительства отметили, что основной поставщик должен будет увеличить их в ближайшее время.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: