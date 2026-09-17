На одной из крупных сетей АЗС на 30 процентов увеличили поставки топлива

На заправках «Лукойла» с прошлого четверга на 30% увеличились объемы отгрузки топлива. А «Нефтехимпром» отменила ограничения на продажу топлива в одни руки. Также продолжают работать АЗС «Газпромнефти».

В ряде районов Пермского края еще есть проблемы с поставками топлива. В пресс-службе правительства отметили, что основной поставщик должен будет увеличить их в ближайшее время.

Информационный обзор редакции.