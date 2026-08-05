С парковки у пермского аэропорта будут эвакуировать автомобили нарушителей

В пермском аэропорту собираются бороться с нарушителями правил парковки. В 6 августа на территории привокзальной площади начнет работать эвакуатор.
Участились случаи, когда машины паркуются на специальных местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. В пресс-службе аэропорта напомнили, что их запрещено заниматься тем, кто не имеет соответствующего права.
Автомобили, припаркованные у аэропорта с нарушением, будут перемещать на штрафстоянку.
Информационный обзор редакции.
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