С парковки у пермского аэропорта будут эвакуировать автомобили нарушителей

Участились случаи, когда машины паркуются на специальных местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. В пресс-службе аэропорта напомнили, что их запрещено заниматься тем, кто не имеет соответствующего права.

Автомобили, припаркованные у аэропорта с нарушением, будут перемещать на штрафстоянку.

Информационный обзор редакции.