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Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения стоимости бензина

Пермское УФАС возбудило дело на АЗС сети «Ликом» из-за повышения стоимости бензина. В пресс-службе антимонопольщиков отметили, что продавца подозревают в экономически необоснованных ценах на топливо.

Freepik

По данным мониторинга, с 22 по 26 июня бензин марок АИ-92 и АИ-95 в сети АЗС в среднем подорожал на 20 руб. за литр, а это могло ущемлять интересы потребителей. Антимонопольщики пришли к выводу, что в некоторых муниципальных образованиях Пермского края у «Ликом» нет конкурентов на розничном рынке продажи марок бензина АИ-92 и АИ-95. Ранее представителям компании выдали предупреждение о недопустимости повышения стоимости топлива, которое не было исполнено в установленный срок.

В пресс-службе УФАС отметили, что, если будет установлен факт злоупотребления доминирующим положением, в том числе за счет удержания высокой стоимости топлива, грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Информационный обзор редакции.

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