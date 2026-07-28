Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения стоимости бензина

По данным мониторинга, с 22 по 26 июня бензин марок АИ-92 и АИ-95 в сети АЗС в среднем подорожал на 20 руб. за литр, а это могло ущемлять интересы потребителей. Антимонопольщики пришли к выводу, что в некоторых муниципальных образованиях Пермского края у «Ликом» нет конкурентов на розничном рынке продажи марок бензина АИ-92 и АИ-95. Ранее представителям компании выдали предупреждение о недопустимости повышения стоимости топлива, которое не было исполнено в установленный срок.

В пресс-службе УФАС отметили, что, если будет установлен факт злоупотребления доминирующим положением, в том числе за счет удержания высокой стоимости топлива, грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Информационный обзор редакции.