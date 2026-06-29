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Пермский край — в тройке лидеров по доле аккуратных водителей

Пермский край попал в тройку регионов с самыми аккуратными водителями. Рейтинг составил Российский союз автостраховщиков (РСА) на основе данных с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года: учитывалась доля автомобилистов, получающих максимальную скидку за безаварийное вождение по ОСАГО.

Shutterstock.com

Больше всего аккуратных водителей в Москве — 52,8%, затем идет Санкт-Петербург с 51,3%. Третье место у Пермского края: доля автомобилистов с максимальной скидкой за безаварийное вождение по ОСАГО здесь составляет 49,9%. 

С апреля 2025 по март 2026 года доля безаварийных водителей в России увеличилась на 6%. В числе лидеров по росту оказался Пермский край, где за год динамика составила 3,5 п.п., Москва (на 1,8 п.п.), Санкт-Петербург (на 2,9 п.п.).

Информационный обзор редакции.

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