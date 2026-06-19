Названы самые популярные у пермяков автомобили с пробегом

Несмотря на охлаждение спроса в 2025 году и корректировку цен, интерес к автомобилям с пробегом не изменился. Больше половины объявлений в Пермском крае приходится на машины стоимостью до 800 тыс. рублей, а больше трети просмотров — у авто, которые стоят до 300 тыс. рублей.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Пермском крае, по данным на май 2026 года, составляет 1,04 млн рублей. Пробег измеряется 157 тыс. км, а возраст — чуть больше 12 лет.

В списке машин, которыми чаще всего интересовались пользователи Авто.ру в этом году: Lada Granta, Lada Priora, Lada Vesta, Lada Kalina и Lada 2114. Доля китайских автомобилей возрастом до 15 лет за год выросла с 6 до 7%.

Информационный обзор редакции.