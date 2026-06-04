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Количество штрафов за использование телефона за рулем выросло на 70 процентов

В 2026 году в Пермском крае стало в разы больше штрафов за использование телефона за рулем. Как сообщает v-kurse.ru со ссылкой на управление МВД по Пермскому краю, с января по май 2026 года было выявлено больше 34 тыс. таких нарушений.

Freepik

То, что водители используют телефоны за рулем, с августа 2025 года отслеживает система фотовидеофиксации. В первые пять месяцев работы было выявлено около 20 тыс. нарушений, то есть на 70% меньше, чем с начала 2026 года.

За использование телефона за рулем транспортного средства предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Пермяки пытаются обжаловать постановление о штрафе за использование телефонов за рулем в каждом 36-м случае. Из 921 поданной жалобы только 147 признали обоснованными.

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