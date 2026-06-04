Количество штрафов за использование телефона за рулем выросло на 70 процентов

То, что водители используют телефоны за рулем, с августа 2025 года отслеживает система фотовидеофиксации. В первые пять месяцев работы было выявлено около 20 тыс. нарушений, то есть на 70% меньше, чем с начала 2026 года.

За использование телефона за рулем транспортного средства предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Пермяки пытаются обжаловать постановление о штрафе за использование телефонов за рулем в каждом 36-м случае. Из 921 поданной жалобы только 147 признали обоснованными.