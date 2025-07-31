В августе в Пермь планирует зайти еще один федеральный каршеринг

Компания планирует, что каршеринг начнет работать в августе 2025 года. «Скоро вместе будем ездить по Компросу, до Закамска и на закат за ВКИУ», — поделились представители каршеринга в телеграм-канале.

Напомним, в сентябре 2024 года в Пермь зашла федеральная каршеринговая сеть «Делиммобиль», а с 2018-го работает Vorona Car.

Информационный обзор редакции.