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Стало известно, где чаще всего штрафуют на неоплаченную парковку

Пермяки задолжали за парковку более 118 млн рублей. Такова общая сумма штрафов за неоплаченное время на муниципальных парковках.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что за полгода было вынесено более 81 тыс. постановлений. Больше всего штрафов выписали за неоплаченную парковку в зоне №102, в нее входят территории, ограниченные улицами Монастырская, Максима Горького, Попова, Пушкина, а также участок у Речного вокзала и Нового Центра. Представители МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объясняют, что это обусловлено центральной локацией зоны, часто неверным указанием тарифной зоны при внесении платы пользователями, а также высокой стоимостью парковочного времени.

Напомним, в Перми действует семь зон платной парковки: №101, 102, 103, 201, 202, 301, 302. Стоимость составляет от 20 до 40 рублей в час. Автомобилистам, которые не оплачивают парковку, грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за первое выявленное правонарушение в году и 2 тысячи — за каждое последующее.

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