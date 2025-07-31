Стало известно, где чаще всего штрафуют на неоплаченную парковку

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что за полгода было вынесено более 81 тыс. постановлений. Больше всего штрафов выписали за неоплаченную парковку в зоне №102, в нее входят территории, ограниченные улицами Монастырская, Максима Горького, Попова, Пушкина, а также участок у Речного вокзала и Нового Центра. Представители МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объясняют, что это обусловлено центральной локацией зоны, часто неверным указанием тарифной зоны при внесении платы пользователями, а также высокой стоимостью парковочного времени.

Напомним, в Перми действует семь зон платной парковки: №101, 102, 103, 201, 202, 301, 302. Стоимость составляет от 20 до 40 рублей в час. Автомобилистам, которые не оплачивают парковку, грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за первое выявленное правонарушение в году и 2 тысячи — за каждое последующее.