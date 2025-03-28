Названы улицы, на которых чаще всего штрафуют за неуплату парковки

В списке популярных мест у нарушителей: парковка в районе домов № 21, 23 по ул. Попова, с южной стороны от гипермаркета «Семья», напротив дома по ул. Петропавловской, 73а; в районе дома № 22 по ул. Революции; на улице Попова, в районе дома № 50. Такие данные передает портал «В курсе.ру» со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения.

Также чаще всего заклеивают номера на улицах Окулова (от Комсомольского проспекта до Осинской), Монастырская (от Комсомольского проспекта до Осинской) и на Октябрьской площади (ПНИПУ).