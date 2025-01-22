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Территориальный коэффициент для ОСАГО снизится

В Пермском крае уменьшится территориальный коэффициент (КТ), который зависит от ситуации на дорогах в регионе и влияет на стоимость страхования автомобилей. Из-за этого может снизиться стоимость ОСАГО.

Shutterstock

Показатель КТ в Пермском крае снизится — с 1,08 до 1,07, в Перми — с 1,8 до 1,7. Центробанк утвердил уменьшение КТ еще в 20 регионах, в том числе в Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, а на 18 территориях он, напротив, увеличится. Изменения начнут действовать с 27 января 2025 года.

«Коэффициент территории связан со статистикой выплат по ОСАГО в конкретном регионе. Как правило, автовладельцы в крупных городах платят за страховку больше, чем в небольших населенных пунктах. Анализ данной статистики показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье. После вступления в силу указания регулятора стоимость полисов ОСАГО должна снизиться», — объяснил управляющий Пермского отделения Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Информационный обзор редакции.

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