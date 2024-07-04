По Перми ездила Tesla Cybertruck от Илона Маска

На улицах Перми заметили редкий электропикап от Tesla — Cybertruck. В соцсетях делились фотографиями автомобиля от Илона Маска на эвакуаторе и на местных дорогах.

Поставщик эксклюзивных машин из 013 Parking написал в соцсетях, что машину доставили на место. По данным 59.ru, покупатель Tesla Cybertruck — не пермяк, но пока машина находится в Перми.

Tesla Cybertruck сделана из того же сплава стали, что и космические корабли Space X. Автомобиль выдерживает удар кувалдой и выстрелы из оружия мелкого калибра, а также может заряжать целый дом. Стоимость Tesla Cybertruck начинается от 23 млн рублей.

Информационный обзор редакции.