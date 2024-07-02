Известно, сколько машин приходится на тысячу жителей

Количество автовладельцев выросло в Пермском крае. Среднее количество машин на тысячу жителей с 2000 года увеличилось почти на 12%.

По данным Ростата, на тысячу пермяков приходилось 366,7 автомобилей в 2023 году. С таким показателем регион находится на четвертом месте среди Приволжского федерального округа. В лидерах — Оренбургская (448,5) и Нижегородская (432,5) области и республика Башкортостан (412,9).

Больше всего в России легковых автомобилей на тысячу человек в Камчатском крае — 584,5 машин, а в среднем по стране этот показатель равен 332 авто.