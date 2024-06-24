Названы марки машин, которые чаще всего покупали в 2024 году

Рынок новых автомобилей в Пермском крае вырос на 70% по сравнению с предыдущим годом. По данным аналитиков компании VERRA, за пять месяцев 2024-го было зарегистрировано более 10 тыс. новых машин, из них более 2,2 тыс. — за май.

Самыми популярными в Пермском крае в 2024 году стали модели брендов Lada, Chery и Haval. Также в топ-10 вошли: Geely, Changan, OMODA, EXEED, Москвич и JAECOO. Рынок иномарок в Пермском крае вырос на 102,6%, этот показатель выше, чем динамика в целом по стране (75,1%). В целом в России существенный рост (более 170%) показали машины китайских производителей, их доля составляет теперь 61%.

Также аналитики VERRA отметили, что увеличились продажи гибридных автомобилей (с типом топлива «электро-бензиновый») — с начала 2024 года прирост составил 1 000%. Число электрокаров в Пермском крае за пять месяцев выросло на 200%.

Количество купленных автомобилей с пробегом, напротив, снизилось. С начала года было зарегистрировано 32,5 тыс. таких машин — это на 3,2% меньше, чем прошлом году. В этой категории самыми востребованными брендами стали Lada, Kia и Toyota.

Информационный обзор редакции.