На платных парковках нашли более двух тысяч машин с закрытыми номерами

С начала года на платных парковках Перми выявили более 2,4 тыс. машин с номерами, прикрытыми посторонними предметами. Их обнаружили во время инспекции, рассказали в пресс-службе городской думы, где был представлен отчет по итогам пешего мониторинга.

Нарушителей оштрафовали на общую сумму 118 тыс. рублей. Известно, что каждый месяц инспекторы обнаруживают порядка 500 машин со скрытыми номерами. Например, в марте 2024 года их было 537.

Отметим, с января 2024 года во время рейдов на платных парковках инспекторы могут открывать «замаскированные» номера машин. Так фиксируют нарушителей, которым потом выписывают штрафы. В правилах использования платных парковок говорится, что оставлять машины с закрытыми, а также со снятыми номерами запрещено.

Напомним, в Перми в зону платных парковок входит практически весь центр. Она ограничена улицами Соловьева, Революции, Северной дамбой, Ленина, Окулова. Режим платной парковки действует по будням с 9:00 до 19:00, стоимость 20-40 рублей в час в зависимости от зоны.