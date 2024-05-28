Стоимость машино-места в Перми выросла на 50 процентов

Пермь оказалась в лидерах среди городов-миллионников по росту стоимости машино-места. Она выросла на 50% по сравнению с маем 2023 года, сообщает «РИА Недвижимость» с отсылкой на экспертов «Авито».

Больше всего цены на машино-место выросли в соседнем Екатеринбурге, эксперты отметили увеличение на 81%. Также в топ-3 вошел в Красноярск, стоимость в городе выросла на 34%. В среднем в крупных городах машино-место подорожало за год на 18% – до 980 тыс. рублей.

Причиной роста цен на машино-места может быть повышение спроса на такой формат недвижимости. И в этом есть инвестиционная составляющая, считает эксперт «Циан.Аналитики» Алексей Попов. В дальнейшем парковочные места можно сдать в аренду. За год спрос на эту услугу в России вырос на 27%.