30 электрозарядных станций появятся в Пермском крае

В Пермском крае обещают построить 30 зарядных станций для электроавтомобилей. Как сообщает «Коммерсант», этим займется Международное бюро коммерциализации инноваций совместно с «Пунктом Е».

15 зарядок должны открыть в 2024 году, остальную половину – в 2025-м. Известно, что они разместятся в Перми (ул. Ушакова), в Березниках (на ул. Пятилетки), Барда (на Ленина), Полозово, Уинском, Челве, Карагае, Кочево, Осе, Чусовом и в других локациях.

Инвестиции в проект составят около 102 млн рублей. Компания рассчитывает получить статус приоритетного инвестпроекта, а вместе с ним административное сопровождение от краевых властей.