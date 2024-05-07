18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

30 электрозарядных станций появятся в Пермском крае

Freepik

В Пермском крае обещают построить 30 зарядных станций для электроавтомобилей. Как сообщает «Коммерсант», этим займется Международное бюро коммерциализации инноваций совместно с «Пунктом Е».

15 зарядок должны открыть в 2024 году, остальную половину – в 2025-м. Известно, что они разместятся в Перми (ул. Ушакова), в Березниках (на ул. Пятилетки), Барда (на Ленина), Полозово, Уинском, Челве, Карагае, Кочево, Осе, Чусовом и в других локациях.

Инвестиции в проект составят около 102 млн рублей. Компания рассчитывает получить статус приоритетного инвестпроекта, а вместе с ним административное сопровождение от краевых властей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: