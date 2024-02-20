Известно, сколько зарядных станций для электромобилей появится в Пермском крае

В Пермском крае планируют установить еще 35 электрозарядных станций в 2024 году. На эти цели в федеральном и региональном бюджетах предусмотрено 96,6 млн рублей.

Краевые власти прорабатывают вопрос строительства электрозарядных станций рядом с торговыми центрами и крупными социальными объектами, где предполагается большое количество машин. За год число электроавтомобилей в регионе выросло на 40%. Теперь их около 2,5 тысяч.

В 2023 году в регионе появилась 31 быстрая зарядная станция, 15 из этого количества – в Перми. В их установку было вложено более 121 млн рублей. Это деньги как от крупнейших компаний в сфере электротранспорта, так и от небольших инвесторов. Почти 63 млн рублей из них были возмещены в виде субсидий в рамках федерального проекта.