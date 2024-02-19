В Перми стало больше машин-долгожителей

Примерно каждый десятый автомобиль на пермских дорогах – старше 21 года, а каждому второму – больше 10 лет.

По статистике компании «Ренессанс страхование», доля автомобилей старше 21 года увеличилась вдвое за пять лет – с 4,35% до 9,65%. Речь о машинах «на ходу», на которые владельцы оформляют полис ОСАГО. При этом число старых машин может быть выше, так как в среднем не оформляют страховку около 10% автовладельцев. Число машин, которым до 10 лет, напротив, снизилось. В январе 2019 года их доля составляла 66,2%, в 2024 – 44,7%.

В список марок авто-долгожителей вошли Toyota (21%), ВАЗ (20,2%), Volkswagen (8,2%), Nissan (5,8%), ГАЗ (4,8%) и Honda (4,3%).