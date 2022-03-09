В Губахе пройдут «королевские» гонки — Royal Race

Участники соревнования преодолеют трассу «Сюрприз», протяженностью 2 500 м. На пути ждут снежные препятствия, ямы, бугры, резкие повороты, море драйва и море снега. Задача гонщика — добраться до вершины горы.

На старте и финише гонок участников мероприятия ожидает большое количество спортивных и развлекательных мероприятий: заезды на мотоциклах, забег в гору и скоростной спуск на чём попало . Создавать атмосферу будут ведущие Василий Журавлев и Максим Наумов, гостей ждут розыгрыши ценных призов, будет работать детская и лаундж зона, также на мероприятии будет организована маркет зона, где гости смогут купить разные зимние аксессуары. Вечером в баре Полярная станция состоится вечеринка, на которой среди гостей разыграют сезонный ски-пасс и более 50 подарков.

В гонках может принять участие каждый при наличии своей мототехники и зарегистровавшись на сайте royal-race.ru. Для зрителей гонки подготовлено большое количество развлечений и подарков. Партнерами мероприятия выступают Всесезонный курорт «Губаха», Мотошкола «Borzo», MYAMI Group, Date Agency, радио Energy, Red Cup, Sun Motors, Motul и другие.