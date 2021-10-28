В Пермском крае владельцев электромобилей освободят от транспортного налога

В Пермском крае владельцев электромобилей освободят от уплаты транспортного налога. Проект закона о налоговой льготе одобрен в первом чтении, сообщает пресс-центр Законодательного собрания региона.
Данная льгота будет распространяться на физических и юридических лиц. Освобождению от налога будет подлежать весь транспорт, имеющий электрический двигатель, будь то грузовики, маршрутные автобусы. По замыслу краевых властей, это должно стимулировать пермяков использовать экологически чистый транспорт с целью улучшения экологической ситуации.
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