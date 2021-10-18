Власти Перми могут освободить владельцев электромобилей от транспортного налога

Как отмечается в пояснительной записке, эта льгота будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе и может увеличить его инвестиционную привлекательность. Отмена налога не повлечет увеличения расходов бюджета Пермского края. По данным за 2020 год, на территории Пермского края насчитывалось всего 20 электромобилей.