Власти Перми могут освободить владельцев электромобилей от транспортного налога

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект изменений в закон о налогооблажении, который позволит освободить от уплаты транспортного налога организации и физических лиц, владеющих автомобилями исключительно с электрическими двигателями. Об этом сообщает РБК Пермь.
Как отмечается в пояснительной записке, эта льгота будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе и может увеличить его инвестиционную привлекательность. Отмена налога не повлечет увеличения расходов бюджета Пермского края. По данным за 2020 год, на территории Пермского края насчитывалось всего 20 электромобилей.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.