Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback лимитированной серии уже в Перми

Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun с расширенным списком оснащения призваны сделать каждую поездку яркой и прогрессивной. Автомобили лимитированной серии демонстрируют эффектный дизайн и безупречный уровень комфорта. Спортивные и элегантные Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Fun уже в Перми.
Ауди Центр Пермь объявляет о старте приема заказов на новые прогрессивные Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun. Самые компактные представители линейки Audi никого не оставят равнодушным. Автомобили впечатляют своим эффектным дизайном: фирменная решетка радиатора с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками, выразительные колесные арки в стиле Audi Sport quattro, передовая светодиодная оптика и стремительный силуэт.
Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Fun оснащены высокоэффективным бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л. с. и получили расширенный набор передового оснащения. Автомобили специальной серии предлагают все необходимое, чтобы всегда оставаться на связи. Система Audi smartphone interface позволяет отображать информацию на экране мультимедийной системы, Audi sound system – наслаждаться любимой музыкой в дороге, а два разъема USB в задней части салона помогут быстро зарядить гаджеты пассажиров второго ряда в путешествии.
В список стандартного оборудования Audi A3 специальной серии Joy входят:
- Линия Advance;
- Обивка сидений тканью High;
- Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;
- Пакет дополнительного освещения;
- Комфортный ключ;
- USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;
- Audi sound system;
- Audi smartphone interface.
В список стандартного оборудования Audi A3 специальной серии Cosmo входят:
- Линия Design;
- 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 спиц W» или «5 параллельных спиц»;
- Блестящие декоративные молдинги по периметру оконных проемов;
- Обивка сидений тканью High;
- Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;
- Пакет дополнительного освещения;
- Комфортный ключ;
- USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;
- Audi sound system;
- Audi smartphone interface.
В список стандартного оборудования Audi A3 специальной серии Fun входят:
- Линия Sport;
- Спортивные передние сиденья с обивкой Dynamic;
- Обивка потолка черной тканью;
- Светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота;
- Пакет дополнительного освещения;
- Комфортный ключ;
- USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона;
- Audi sound system;
- Audi smartphone interface.
Audi A3 Sedan/Sportback 35 TFSI Joy доступен для заказа по цене 2 620 000 рублей.
Audi A3 Sedan/Sportback 35 TFSI Cosmo доступен для заказа по цене 2 788 700 рублей.
Audi A3 Sedan/Sportback 35 TFSI Fun доступен для заказа по цене 2 900 000 рублей.
Ауди Центр Пермь, ш. Космонавтов, 399б, +7 (342) 256-6256, audi-perm.ru
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