Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback лимитированной серии уже в Перми

Ауди Центр Пермь объявляет о старте приема заказов на новые прогрессивные Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Joy, Cosmo и Fun. Самые компактные представители линейки Audi никого не оставят равнодушным. Автомобили впечатляют своим эффектным дизайном: фирменная решетка радиатора с сотовой структурой и интегрированными воздухозаборниками, выразительные колесные арки в стиле Audi Sport quattro, передовая светодиодная оптика и стремительный силуэт.

Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback в комплектации Joy, Cosmo и Fun оснащены высокоэффективным бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л. с. и получили расширенный набор передового оснащения. Автомобили специальной серии предлагают все необходимое, чтобы всегда оставаться на связи. Система Audi smartphone interface позволяет отображать информацию на экране мультимедийной системы, Audi sound system – наслаждаться любимой музыкой в дороге, а два разъема USB в задней части салона помогут быстро зарядить гаджеты пассажиров второго ряда в путешествии.