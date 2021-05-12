В Перми запустился международной сервис такси DiDi

Сервис, которым уже пользуются в Китае, Японии, Мексике, Бразилии и ЮАР появился в России в августе прошлого года и уже успел зарекомендовать себя как доступный для пассажиров и выгодный для водителей.

Цены на поездки в DiDi можно сравнить с передвижением на общественном транспорте, а на первую поездку новым пользователям предоставляется приятная скидка в 40%. Отдельное внимание создатели уделили безопасности поездок помимо привычных функций по заказу авто в мобильном приложении есть кнопка экстренной связи, которой может воспользоваться как водитель, так и пассажир при возникновении внештатной ситуации.

На случай если хочется быть в курсе, например, передвижения ребенка или пожилого родственника, можно активировать совместный доступ к поездке, при котором вы будете видеть, где находится автомобиль в режиме реального времени.

Понимая, что высокий уровень сервиса зависит, в первую очередь, от того, кто сидит за рулем автомобиля, в компании уделяют особое внимание водителям – в DiDi для них выгодные условия работы и круглосуточная техподдержка. Этот принцип работает и в обратную сторону, поэтому все обращения от пассажира обрабатываются в самые короткие сроки.

Скачать приложение можно по ссылке.