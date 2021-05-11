В технопарке Morion Digital состоится мероприятие, посвященное развитию электротранспорта

Технопарк Morion Digital в партнерстве с пермским клубом электромобилистов #EVPerm и компанией ЭР-Телеком приглашают 15 мая устраивает открытое семейное мероприятие, посвященное развитию электротранспорта.

В программе: презентация автомобилей Polestar 2 и Tesla 3 Performance, тест-драйв самых популярных электромобилей на территории технопарка Morion Digital Tesla model X, Tesla model S, Nissan Leaf, BMW i3.

Деловая программа включает пять треков:

EV Experience, где представители пермского клуба электромобилистов поделятся личным опытом: выбор авто, особенности перехода на электротранспорт в России (расстояния, погода, инфраструктура), обслуживание и ремонт;

EV Business, где участники поделятся бизнес-кейсами в области технологий, инфраструктуры, бизнес-моделей;

EV Drive, где состоится презентация автомобилей Polestar 2 и Tesla 3 Performance и тест-драйв самых популярных электромобилей (с водителем): Tesla S, 3, X, Nissan Leaf, BMW i3;

EV Activity, где будут фотозоны, ярмарка, спортивные занятия (Rockstar), электросамокаты и косплей-конкурс;

EV Kids, где состоятся эко-активности, мастер-классы, конкурсы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.