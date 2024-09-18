Стало известно, каких стоматологических процедур пермяки боятся больше всего

Большинство жителей Пермского края в целом недовольны своими зубами: 45% оценивают их качество как среднее, а 20% — ниже среднего. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Группой Ренессанс страхование (RENI) и центром Зарплата.ру. Аналитики выяснили, как часто пермяки посещают стоматологов и что их пугает в кресле у зубного.

Только четверть жителей региона посещает стоматолога раз в полгода и чаще. 30% делает это раз в год или реже, столько же обращаются за помощью к врачу только в крайнем случае — если зуб сильно болит.

Пермяки откладывают поход к стоматологу чаще не из-за страха (хотя треть опрошенных делает именно так), а из-за высокой стоимости услуг (55%). Больше, чем для половины (46%) услышать итоговую сумму счета за услуги гораздо страшнее самого лечения. Также в числе причин не ходить к стоматологу половина опрошенных назвала навязывание дополнительных услуг. 37% пермяков не идет к врачу, если зуб не болит, хотя проблема с ним имеется, у 13% просто нет времени на поход к стоматологу.

В числе самых пугающих процедур пермяки называют удаление зубов (его боятся 82%), установку пломб (73%) и брекетов (9%), гигиеническую чистку (27%).

Ранее мы рассказывали о том, как заботиться о здоровье детских зубов, а также развеивали мифы об отбеливании эмали.

Информационный обзор редакции.