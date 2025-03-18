С начала года в полтора раза выросли продажи презервативов

В январе и феврале 2025 года пермяки купили 52,2 тыс. пачек презервативов. Такие данные приводит Ura.ru со ссылкой на аналитическое агентство DSM Group. В денежном выражении объем продаж презервативов с начала 2025 года в Пермском крае превысил 24 млн рублей.

В феврале также выросли продажи противовирусных препаратов: их купили на 20,5% больше, чем в начале 2025 года.

Недавно мы рассказывали о том, что за два месяца 2025-го россияне потратили на антидепрессанты почти 3 миллиарда рублей.

Информационный обзор редакции.