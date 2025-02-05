За год в Перми сократилось количество секс-шопов

К началу 2025 года в Перми насчитывали 23 интим-магазина, и это 20,7% меньше, чем в 2024 году. Примерно такие же показатели у Самары. Еще меньше магазинов интим-товаров осталось в Волгограде — их количество снизилось на 36,3%. А в соседнем Екатеринбурге наблюдается обратная тенденция — рост числа секс-шопов на 2,7%. Аналитикой сервиса «Яндекс.Карты» поделились в издании «Коммерсант».

Причинами закрытия магазинов с товарами для взрослых эксперты издания называют перетекание спроса на маркетплейсы, а также в сетевые магазины косметики, где стали появляться подобные отделы. Также на уменьшение числа интим-магазинов повлияли западные санкции.

Информационный обзор редакции.