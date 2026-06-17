Известно, с какими проблемами пермяки чаще всего обращаются к психотерапевтам

За пять месяцев 2026 года за консультациями в государственные клиники обратились около 12,5 тыс. пермяков. Это на 19% больше, чем было годом ранее. Об увеличении числа пациентов, получивших помощь в кабинетах медико-психологического консультирования, сообщает v-kurse.ru со ссылкой на краевой минздрав.

Издание также приводит статистику самых популярных запросов на консультации с психотерапевтом на онлайн-сервисе «Ясно». В Пермском крае это — эмоциональное состояние и повседневное психологическое благополучие, жалобы на хронический стресс, повышенная тревожность и упадок сил, а также сложные отношения с партнером.

Информационный обзор редакции.