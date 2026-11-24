В Минздраве рассказали, что 57-летний мужчина не подозревал о настолько серьезной проблеме. Он пришел в поликлинику с жалобами на нарушения сердечного ритма. Обследование выявило обширную аневризму корня, восходящего отдела и дуги аорты, а также недостаточность аортального клапана.

Кардиохирурги полностью удалили пораженный участок аорты и реимплантировали собственный клапан пациента в сосудистый протез. Клапан реконструировали, избежав его замены на искусственный. «Операция Дэвида позволила не просто устранить механическую проблему, мы сохранили нативный клапан, избавив человека от необходимости всю оставшуюся жизнь принимать препараты, разжижающие кровь, и постоянно контролировать их дозу. Добавив резекцию ушка левого предсердия, мы одновременно закрыли и инсультный риск, связанный с аритмией», — объяснил заведующий кардиохирургическим отделением Кардиодиспансера, к.м.н. Алексей Вронский.

В пресс-службе министерства здравоохранения отметили: случай демонстрирует типичную проблему, когда пациенты долгое время игнорируют симптомы, которые кажутся им незначительными. По словам главного врача Кирилла Прохорова Кардиодиспансера (и номинанта премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2026), именно ранняя явка в поликлинику позволила выявить аневризму до того, как случилась катастрофа.

Информационный обзор редакции.