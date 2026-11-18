В поликлиниках и больницах Пермского края собираются ввести электронное анкетирование. Оно будет доступно при записи на прием онлайн в двух ситуациях: перед диспансеризацией и накануне профилактических осмотров.
В Минздраве объяснили, что цифровые анкеты соответствуют тем, которые пациентам выдают при очном обращении в медицинскую организацию. Сейчас их заполнением занимается медсестра или фельдшер перед диспансеризацией и профосмотром.
Заблаговременное электронное анкетирование позволит врачам в пермских поликлиниках и больницах перераспределить время приема. Запустить нововведение планируют в декабре 2026 года.
Комментарии (0)