Около 490 тысяч вакцин от гриппа прибыло в Пермский край

В Минздрае рассказали, что вакцина постепенно поступает во все поликлиники региона. На сегодня в Пермский край прибыло около 490 тыс. доз, до конца года их станет больше на 572 тыс.

Первый в 2026 году мобильный пункт вакцинации откроется 25 сентября в парке Горького. Там можно будет пройти иммунизацию от гриппа, пневмококка и дифтерии.

Информационный обзор редакции.