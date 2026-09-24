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Около 490 тысяч вакцин от гриппа прибыло в Пермский край

В Пермском крае начинается прививочная кампания от гриппа. Иммунизацию в первую очередь советуют пройти детям, пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями: они больше подвержены инфицированию и тяжелее переносят вирусы.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

В Минздрае рассказали, что вакцина постепенно поступает во все поликлиники региона. На сегодня в Пермский край прибыло около 490 тыс. доз, до конца года их станет больше на 572 тыс.

Первый в 2026 году мобильный пункт вакцинации откроется 25 сентября в парке Горького. Там можно будет пройти иммунизацию от гриппа, пневмококка и дифтерии.

Информационный обзор редакции.

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