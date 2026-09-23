Роддом на Гайве готовятся открыть после ремонта: рассказываем, что в нем поменялось

В здании полностью заменили все инженерные коммуникации: водоснабжения, противопожарной безопасности, вентиляционных систем с подогревом и охлаждением воздуха, дымоудалением. В роддоме появился новый лифт: теперь он приспособлен и для маломобильных людей.

Пять родовых помещений и 25 палат, включая интенсивной терапии, обновили. В операционной роддома на Гайве появился стол с электроприводом и регулировкой положения, в кабинете функциональной диагностики — современная аппаратура для мониторинга состояния плода, в кабинете интенсивной терапии — реанимационное оборудование. После капитального ремонта в роддоме появилось пространство, которое займет школа подготовки к родам для будущих мам и их партнеров. Комнаты отдыха и раздевалки для медперсонала тоже отремонтировали.

Строители завершают монтаж фасада роддом на Гайве. Теперь он в голубых и белых оттенках, как новая поликлиника.