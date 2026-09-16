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Здравоохранение

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Целый бизнес-центр на улице Горького собираются перепрофилировать под хирургический комплекс

Бизнес-центр в микрорайоне Разгуляй собираются перепрофилировать под медицинское учреждение. Речь о здании на пересечении улиц Максима Горького и Пермская, которое ранее занимали офисы, а затем долгое время продавали.

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Как сообщает «Ъ-Прикамье», в бизнес-центре разместят хирургический стационар медицинской клиники «Лайт». Это сеть пришла из Кирова, в Перми работает два ее филиала. В медцентре намерены развивать направления акушерства и гинекологии, колопроктологии, травматологии и ортопедии, урологии, флебологии, пластической хирургии.

Открытие хирургического стационара запланировано на начало 2027 года. Сейчас в здании идет реконструкция.

Ранее мы рассказывали, что новый лечебно-диагностический центр собираются открыть на улице Пушкина, напротив храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 

Информационный обзор редакции.

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