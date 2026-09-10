Врачи ГКБ №4 освоили операцию на сердце с применением окклюдера — специальной заплатки из никеля и титана

Пациент попал в ГКБ №4 в середине августа. Причиной инсульта стал врожденный дефект перегородки сердца: «овальное окно» не закрылось с возрастом. Это спровоцировало возникновение тромба, который попал в головной мозг и вызвал инсульт. «Мы провели консилиум с нашими неврологами и приняли решение закрыть дефект межпредсердной перегородки с помощью окклюдера», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ №4 Олег Каракулов, который и проводил операцию. Консультировал специалиста Лев Кардапольцев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Свердловской областной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист Свердловской области по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Он выполняет до 80 подобных операций в год.

Молодому человеку на месте открытого овального окна установили окклюдер. Это конструкция в форме двух зонтиков крошечного размера — 24 мм, которую изготавливают из титана и никеля и покрывают биосовместимым волокном. «При закрытии дефекта этим способом не нужно рассекать ткани: Олег Геннадьевич завел окклюдер в сложенном состоянии через прокол в бедренную вену, продвинул его в камеры сердца, где один за другим раскрыл «зонтики» в левом и правом предсердии, закрепил их, и они стали выполнять роль заплатки. Со временем она обрастет тканью, и дефект полностью закроется», — объяснил суть вмешательства Лев Кардапольцев.

В Минздраве рассказали, что на время операции пациент находится в сознании. Ее выполняют под местным наркозом. Сейчас с молодым человеком все хорошо, он готовится к выписке.

Информационный обзор редакции.